Dieppe Seine-Maritime Passez une belle après-midi en famille avec les trois mousquetaires !

Les artistes-enseignants du Conservatoire ont créé tout un univers autour de l’oeuvre d’Alexandre Dumas, qui passa la fin de sa vie à Puys, un hameau de Dieppe. [Dans le cadre des Folies Anciennes du Conservatoire Camille Saint-Saëns de Dieppe] Passez une belle après-midi en famille avec les trois mousquetaires !

