Thue et Mue Calvados Chansons populaires de la grande guerre aux années folles.

Un orchestre professionnel accompagne deux chanteurs solistes professionnels, 30 choristes représentant tous les âges des habitants d’un village de Normandie pour un spectacle qui mêle intimement l’histoire d’un peuple aux arts de la scène.

