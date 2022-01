THÉÂTRE LES LIAISONS DANGEREUSES SUR TERRAIN MULTISPORTS Revigny-sur-Ornain Revigny-sur-Ornain Catégories d’évènement: Meuse

2022-03-18 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-18 21:45:00 21:45:00

Revigny-sur-Ornain Meuse Revigny-sur-Ornain Prenez place dans les tribunes des gymnases meusiens et assistez à l’ultime match qui oppose Merteuil à Valmont, les personnages du célèbre roman Les Liaisons dangereuses. Affranchis de toute valeur morale, les deux héros modernes vont se mesurer l’un à l’autre dans ce jeu d’assujettissement de leurs proies. Un match «à l’amour à la mort», où tous les coups sont permis. (spectacle dès 12 ans) Réservations 03 29 78 79 92 +33 3 29 79 73 47 https://www.acb-scenenationale.org/ //

dernière mise à jour : 2022-01-20

