LIVE ELECTRO – CABARET CONTEMPORAIN 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc, 7 mai 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Faire surgir la force d’un live électro avec des instruments acoustiques, c’est l’expérience que mène Cabaret Contemporain depuis 2012. Sur scène, ils confirment leur réputation de « boîte à rythme géante ». Guitare, batterie, piano et contrebasses… C’est à la sueur de leur front qu’ils restituent l’énergie de la dance music !

Le groupe s’est donné pour défi de jouer ses sets techno d’un trait, sans pause aucune, faisant preuve d’une intense présence physique qui rivalise avec la qualité sonore des meilleurs ensembles de percussions et la puissance de la musique D.J. Un concert qui s’annonce électrisant !. Tout public

Mardi 2024-05-07 20:30:00 fin : 2024-05-07 21:30:00. 10 EUR.

20 Rue André Theuriet Le Théâtre

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Bringing out the power of live electro with acoustic instruments is the experiment Cabaret Contemporain has been conducting since 2012. On stage, they confirm their reputation as a « giant rhythm box ». Guitar, drums, piano and double bass? It’s with the sweat of their brow that they restore the energy of dance music!

The group has set itself the challenge of playing its techno sets in one go, without a single pause, demonstrating an intense physical presence that rivals the sound quality of the best percussion ensembles and the power of D.J. music. A concert that promises to be electrifying!

Cabaret Contemporain llevan desde 2012 experimentando con instrumentos acústicos para sacar a relucir la potencia del electro en directo. Sobre el escenario, confirman su reputación de « caja de ritmos gigante ». Guitarra, batería, piano y contrabajo? Con el sudor de su frente recrean la energía de la música de baile

La banda se ha propuesto el reto de tocar sus sets de techno de un tirón, sin descanso, demostrando una intensa presencia física que rivaliza con la calidad sonora de los mejores conjuntos de percusión y la potencia de la música D.J. ¡Promete ser un concierto electrizante!

Cabaret Contemporain experimentieren seit 2012 damit, mit akustischen Instrumenten die Kraft eines Elektro-Live-Auftritts zu erzeugen. Auf der Bühne bestätigen sie ihren Ruf als « gigantische Rhythmusmaschine ». Gitarre, Schlagzeug, Klavier und Kontrabass? Mit Schweiß auf der Stirn geben sie die Energie der Dance Music wieder!

Die Band hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Techno-Sets am Stück zu spielen, ohne Pause, mit einer intensiven physischen Präsenz, die mit der Klangqualität der besten Percussion-Ensembles und der Kraft der DJ-Musik konkurrieren kann

