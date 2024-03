SUR LES PAS DE VOS HÉROS Dugny-sur-Meuse, samedi 11 mai 2024.

2 jours d’événements mémoriels entre Dugny-sur-Meuse et Belleray.

Au programme :

– Reconstitution du tri des blessés dans l’église romane fortifiée de Dugny par les associations de reconstitueurs les Sagas Ancestrales, l’Escouade (mini-conférences par Quentin Gérard) Présence d’ambulances Ford T

– Visite de l’ouvrage de la Falouse où seront présents les associations les Chierothains et Le Miroir (présence d’un char FT17)

– Présence de l’association Big Red One Verdun WW2, soldats et véhicules américains de la Seconde Guerre mondiale

– Soldats en uniformes de l’armée française de 1940

– Chasse au trésor sur le thème « Village d’arrière front »

– Parcours découverte sur les pas des soldats des nécropoles de Belleray et Dugny

– Expositions « Les civils en Meuse dans la Grande Guerre » et Les postes pendant la Première Guerre mondiale

– Conférences (les fusillés pendant la Première Guerre mondiale, mai-juin 1940 le Nord meusien en guerre, un trésor unique au monde 1531 lettres échangées entre Marguerite et Léon pendant la Première Guerre mondiale, lecture d’une fiche matricule) et des écrivains sur les deux Guerres mondiales (Pierre Mathiote, Manuel Tejedo Cruz, Christiane Menot, Stéphanie Barre, Jean-Luc Quémard, Patrice Macel, Patrick Boutsindi…)

– Activités pour les plus jeunes (réalisation de Nénette et Rintintin les porte-bonheurs emportés par les papas au front, coloriage…).Tout public

0 EUR.

Début : 2024-05-11 10:00:00

fin : 2024-05-11 18:00:00

Dugny-sur-Meuse 55100 Meuse Grand Est phenixmeuse55@gmail.com

