SPECTACLE RIEN ? Site Intercommunal d’Écurey Montiers-sur-Saulx, vendredi 10 mai 2024.

SPECTACLE RIEN ? Site Intercommunal d’Écurey Montiers-sur-Saulx Meuse

Vendredi

Théâtre et danse Sortie de résidence Cie Monsieur K.

Ne rien faire, mais le mieux possible, avec tous les sens en éveil… et le désœuvrement devient grandiose et burlesque. Dans ce théâtre dansé à la poésie teintée d’humour, on explore cette liberté de l’enfance. Décidément, l’ennui porte conseil !

Gratuit dès 7 ans bar ouvert.

Proposé par Cie Azimuts/le CCOUAC et Ecurey Pôles d’Avenir.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 18:30:00

fin : 2024-05-10

Site Intercommunal d’Écurey 1 Rue de l’Abbaye

Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est azimuts@cieazimuts.com

