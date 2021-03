Théâtre : Les lauriers roses sont fanés Centre Culturel Athanor, 18 mai 2021-18 mai 2021, Guérande.

Théâtre : Les lauriers roses sont fanés

Centre Culturel Athanor, le mardi 18 mai à 20:30

Une histoire d’amour sur fond de guerre d’Algérie.

En 1956, Jean et Lili mènent une vie heureuse à Sidi Bel Abbès. Lili rencontre Abdellah, le père d’un de ses élèves. Les années passent, la grande Histoire vient bousculer la petite histoire. Jean s’enferre dans ce conflit, Abdellah tente de rester en retrait de la guerre qu’il abhorre et Lili est déchirée entre son amour pour l’Algérie et ses idées humanistes. Cette pièce sensible et poignante rappelle les romans de Yasmina Khadra ou l’Art de perdre d’Alice Zeniter en abordant des thèmes universels et historiques.



Distribution:

De Gwenaël Ravaux

Mise en scène : Stéphane Daurat

Avec Régis Flores, Gwénaël Ravaux et Georges Richardeau

Scénographie – Lumière Son – Vidéo : Willy Cessa

Une coréalisation du Théâtre du Rif (Angers) et du Théâtre de l’Ultime

Un spectacle accueilli en partenariat avec l’association Comete.

Public

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-18T20:30:00 2021-05-18T21:30:00