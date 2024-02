Théâtre : Les furtives Rue du Château Bellocq, vendredi 29 mars 2024.

Déambulation de théâtre par la compagnie La baleine-cargo.

Trois jeunes femmes nous racontent leur histoire. Elles se sont retrouvées à un moment charnière de leur existence. Elles ont grandi ensemble et fréquenté une école bilingue avec de jeunes sourds. C’est là qu’elles ont appris les bases de la langue des signes française qui leur permet de communiquer en secret.

Elles s’étaient perdues de vue et quand elles se retrouvent, elles sont toutes les trois en rupture par rapport à leur mode de vie. Quels projets veulent-elles, peuvent-elles mener ? Elles se sentent coincées. Le monde du vivant s’amenuise, le désastre est écologique et humain. Ensemble, elles se glissent dans les interstices de la ville, chantent, dansent et collent des slogans pour interpeller les passants. Leur urgence : tisser des liens et agir sur le monde. .

Début : 2024-03-29 19:00:00

Rue du Château Esplanade du château

Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lacazeauxsottises@gmail.com

