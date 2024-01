Rock This Town – Film + Concert 19 avenue Gaston Lacoste Pau, dimanche 28 avril 2024.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 18:00:00

fin : 2024-04-28

Film + concert noise, hip-hop, indus

A Tant Rêver Du Roi, The Mansion Press & Le Méliès

Projection du film : Play with the Devil – Becoming Zeal & Ardor – Olivier Joliat / 2023 / Suisse / 1h12 / VOSTF

Avec son groupe Zeal & Ardor, le musicien suisse Manuel Gagneux a été catapulté du jour au lendemain de l’underground vers les grandes scènes du monde. (…)

Concerts : Adolf Hibou

Noise ovni – Montpellier – Label : Head records –

Le boys-band bourrin montpellierain Adolf Hibou invoquera les fantômes de (nom de votre salle)

dans une incantation noise surpuissante pour flirter avec les démons. (…)

EUR.

19 avenue Gaston Lacoste La Forge Moderne

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



