De Ferme en Ferme Damiselà Auga, dimanche 28 avril 2024.

De Ferme en Ferme Damiselà Auga Pyrénées-Atlantiques

16ème édition 40 producteurs et productrices ouvrent leur porte cette année pour vous faire découvrir leur ferme et les principes de l’agriculture durable ! Moment opportun pour partager un moment convivial avec les paysans·nes du territoire, découvrir et comprendre leurs pratiques et déguster leurs produits.

Venez découvrir son univers parfumé ! Tout est cultivé en bio, sans intrants, dans le respect des saisons et de la biodiversité. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Chemin de l’église

Auga 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement De Ferme en Ferme Damiselà Auga a été mis à jour le 2024-03-14 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN