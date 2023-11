Nafarroaren Eguna : Journée de la Navarre Saint-Étienne-de-Baïgorry, 28 avril 2024, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Saint-Étienne-de-Baïgorry,Pyrénées-Atlantiques

45ème édition : défilé du groupe de danses basques, des géants, musiciens…Spectacle de danse basque, bertsulari (versification en langue basque), concerts, repas….

2024-04-28 fin : 2024-04-28 . EUR.

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



45th edition: procession of the Basque dance group, giants, musicians…Basque dance show, bertsulari (versification in Basque), concerts, meal…

45ª edición: desfile del grupo de danzas vascas, gigantes, músicos… Espectáculo de danzas vascas, bertsolaris (versificación en euskera), conciertos, comida…

45. Ausgabe: Umzug der baskischen Tanzgruppe, der Riesen, Musiker…Baskische Tanzvorführung, Bertsulari (Verse in baskischer Sprache), Konzerte, Essen…

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme Pays Basque