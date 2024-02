Les boeufs gras Bayonne, dimanche 25 février 2024.

Les boeufs gras Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Les Bœufs gras décorés, lâchés, promenés ou exposés sont signalés dès 1289 à Bayonne. Ils sont à l’origine de nombreuses traditions et rappellent le rôle majeur durant des siècles de la corporation des Bouchers dans les diverses pratiques carnavalesques de la ville.

De 7h à 13h exposition des Boeufs gras et animations musicales avec les kaskarots et la tamborrada d’Ustaritz

De 10h à 12h démonstration de découpe avec les apprentis de la Chambre des Métiers

13h repas populaire (daube de boeuf) par la Maison Codega (sur réservation) 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25

fin : 2024-02-25

Esplanade Roland Barthes

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Les boeufs gras Bayonne a été mis à jour le 2024-02-17 par OT Bayonne