[http://www.larecyclerie.com](http://www.larecyclerie.com) la serre de la REcyclerie **LES CHANTS DES CHAMPS** ————————- **Créateur·ices :** Pierre Koffi Alanda et Cosima Jentzsch **Durée :** 50 min de spectacle + échange avec le public **Synopsis :** “La pièce retrace les moments qui ont rythmé la vie du paysan Pierre Koffi Alanda, de son enfance au Togo à son installation en France. À la fois témoignage et réflexion sur l’identité et la migration, le récit ouvre le regard sur le rôle du paysan dans le monde. Un spectacle intime, drôle ainsi que critique qui entremêle texte, chanson et image. En proposant un trajet Kamishibaï à l’école, nous espérons créer un cadre plus large pour lequel le spectacle même servira de porte d’entrée. Tout en gardant une approche ludique, nous invitons les enfants à s’imaginer des histoires qui reflètent leur regard sur le paysan dans le monde actuel. **Informations pratiques :** Horaires : samedi 19 juin 2021 16h-17h30 Lieu : dans la serre de la REcyclerie (83 boulevard Ornano 75018 Paris) Prix : gratuit ### **LA RECYCLERIE** Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante. Plus d’infos ? www.larecyclerie.com ??’??? ??̀ ? 83 boulevard Ornano 75018 Paris ? ??????? ????? ? Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt Bus : 85 et 56 Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard ? ??? ???????? ?? ?? ?????????? ? Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00 Vendredi : 8:00 – 02:00 Samedi : 12:00 – 02:00 Dimanche : 11:00 – 22:00 Programmation : [programmation@larecyclerie.com](mailto:programmation@larecyclerie.com)

