Théâtre : « Les Beaux Pères »

Comment annoncer à son père qu’on est en couple ? Quand on est un garçon et qu’on vit avec un homme qui a précisément l’âge de son père… C’est tout le dilemme d’Arthur qui vit avec Gérard. Mais la situation se complique un peu plus si le père croit qu’Arthur partage la vie de sa voisine Prune, et que le copain de Prune, Mathieu, lui, doit faire croire qu’il est en couple avec Gérard… Vous suivez ? Bref. Les apparences sont parfois trompeuses et la réalité n’est pas toujours celle qu’on croit… **Vendredi 17 décembre à 21h** Menton Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero **Billetterie** Office de Tourisme 8 avenue Boyer +33 (0)483937020 **Tarifs :** 1ère cat :35€ 2ème cat : 30€ 3ème cat : 20€ Avec Jean-Pierre Castaldi, Steevy Boulay, Philippe Beglia…. Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero 8 avenue Boyer – Palais de l’Europe Menton Alpes-Maritimes

