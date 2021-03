THÉÂTRE « LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE » CIE LE GRAND CHELEM, 26 mars 2021-26 mars 2021, Gorron.

THÉÂTRE « LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE » CIE LE GRAND CHELEM 2021-03-26 20:30:00 – 2021-03-26 21:30:00 Parc d’activités des Besnardières Espace Culturel Colmont

Gorron Mayenne Gorron

EUR Il y a plus de 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la Coupe du monde et Léa enfant, fan de foot, rêvait de devenir la Zinédine Zidane du cinéma. Mais aujourd’hui Léa, comédienne, est restée sur la touche. Sa vie est rythmée de petits rôles, de rendez-vous à Pôle emploi, et d’auditions. Un combat contre elle-même s’engage. Peut-elle vraiment se considérer comme comédienne dans ses conditions ? Et Lionel Charbonnier, remplaçant en 98, jamais entré sur le terrain, se considère-t-il comme champion du monde ?

Entre causeries de vestiaires et penalty décisif, elle construit d’inattendus parallèles, bourrés d’humour et de poésie, entre le théâtre et le sport. Elle nous parle de tous ces moments de doute qui nous poussent chaque jour à persévérer face à l’échec. Elle s’adresse à tous ceux qui restent sur le banc de touche et possèdent pourtant du talent à revendre.

Ce spectacle puissant et sensible est un hymne à la persévérance. I will survive !

Tout public (à partir de 13 ans)

Durée : 1h

Seule en scène

