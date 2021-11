Théâtre « Le secret des arbres » Tarbes, 7 décembre 2021, Tarbes.

Théâtre « Le secret des arbres » TARBES 44 rue Larrey Tarbes

2021-12-07 – 2021-12-10 TARBES 44 rue Larrey

Tarbes Hautes-Pyrénées

6 6 EUR

Théâtre Jeune public à partir de la grande section à la 5ème

Monsieur Gaspard, marchand de bois, cherche à s’enrichir encore et toujours… Pour ce faire, il veut raser la dernière forêt de la région. Mais cette forêt appartient à une vieille et pauvre femme… Elle y tient, c’est un héritage de famille où elle trouve à manger gratuitement… Toudjik, son petit-fils, viendra lui prêter main forte pour lutter contre l’affreux marchand, et nous apprendra le secret des arbres… Secret à méditer !

« Il se faut s’entraider, c’est la loi de la nature ». Cette citation de Jean de la Fontaine marque le point de départ de notre réflexion. Nous savons aujourd’hui que les arbres, par le biais de leurs racines, communiquent, s’entraident, et construisent un environnement bénéfique à chacun. Et si nous appliquions le principe à l’Humanité ? Le texte aborde notre capacité à vivre avec et dans notre environnement, mais également les conditions de vie des plus démunis, l’entraide, la différence, tout autant que la solidarité intergénérationnelle. Vivre tous ensemble est un défi, qu’il ne tient qu’à nous de remporter.

– Mardi 7/12 – 10h et 14h30

– Jeudi 9/12 – 10h et 14h30

– Vendredi 10/12 – 10h et 14h30

l.garcia@fol65.fr

dernière mise à jour : 2021-11-16