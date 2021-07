Théâtre « Le mécano du général » Lamballe-Armor, 26 août 2021-26 août 2021, Lamballe-Armor.

Théâtre « Le mécano du général » 2021-08-26 – 2021-08-26

Lamballe-Armor Côtes d’Armor

A 18h, retrouvez la pièce « Muraïe » de la Compagnie Dédale de Clowns suivi d’un Ciné concert : Le mécano de la général. Entrée libre. Place du maché, Lamballe.

Muraïe :

C’est l’histoire de gens simples qui s’échappent de leur travail et s’inventent une vie meilleure l’espace d’un

instant. Leur naïveté alimentée par leur désir d’accumuler et de posséder des choses les métamorphosent.

Confrontés aux enjeux de territoires, aux nuisances de l’autre, aux malentendus, ils rivalisent d’ingéniosité pour

en avoir plus que l’autre. Le burlesque engendre le chaos et l’enchantement. Quand le rêve se termine, l’homme se réveille.

Gymnase de Lamballe. A partir de 8 ans. 55min.

Le mécano de la général :

Dans ce film, Buster Keaton nous entraîne dans une folle course-poursuite de locomotives pour sauver les deux amours de sa vie : sa locomotive, la « Général « , et sa fiancée. Le Mécano de la Général est inspiré d’un fait réel et mené à un rythme effréné : Buster Keaton le considérait comme son meilleur film.

1h20. A partir de 8ans. Place du marché à Lamballe.

A 18h, retrouvez la pièce « Muraïe » de la Compagnie Dédale de Clowns suivi d’un Ciné concert : Le mécano de la général. Entrée libre. Place du maché, Lamballe.

Muraïe :

C’est l’histoire de gens simples qui s’échappent de leur travail et s’inventent une vie meilleure l’espace d’un

instant. Leur naïveté alimentée par leur désir d’accumuler et de posséder des choses les métamorphosent.

Confrontés aux enjeux de territoires, aux nuisances de l’autre, aux malentendus, ils rivalisent d’ingéniosité pour

en avoir plus que l’autre. Le burlesque engendre le chaos et l’enchantement. Quand le rêve se termine, l’homme se réveille.

Gymnase de Lamballe. A partir de 8 ans. 55min.

Le mécano de la général :

Dans ce film, Buster Keaton nous entraîne dans une folle course-poursuite de locomotives pour sauver les deux amours de sa vie : sa locomotive, la « Général « , et sa fiancée. Le Mécano de la Général est inspiré d’un fait réel et mené à un rythme effréné : Buster Keaton le considérait comme son meilleur film.

1h20. A partir de 8ans. Place du marché à Lamballe.

dernière mise à jour : 2021-07-07 par