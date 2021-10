Béziers Béziers Béziers, Hérault THEATRE – LE MALADE IMAGINAIRE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

THEATRE – LE MALADE IMAGINAIRE
Béziers, 9 décembre 2021, 20:00:00

Nous célébrons cette année le 400ème anniversaire de la naissance de Molière et quel meilleur hommage que de jouer l'une de ses plus belles farces pour l'occasion? Écrite pour régler ses comptes avec la médecine, "Le malade imaginaire" raconte l'histoire d'Argan, un riche bourgeois capricieux et hypocondriaque marié à une femme vénale. Son souhait est de marier contre son gré sa fille à un médecin mais la servante Toinette n'est pas de cet avis… 

Par la Compagnie Le Grenier de Babouchka, mise en scène de Jean-Philippe Daguerre, avec Daniel Leduc et Sophie Raynaud. 

Spectacle conseillé à partir de 8 ans. Payant, réservation conseillée.
Prix: 5-9 EUR

