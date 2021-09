Trédrez-Locquémeau Trédrez-Locquémeau Côtes-d'Armor, Trédrez-Locquémeau Théâtre – L’adieu au théâtre de Thomas Lasbleiz Trédrez-Locquémeau Trédrez-Locquémeau Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trédrez-Locquémeau

Théâtre – L’adieu au théâtre de Thomas Lasbleiz Trédrez-Locquémeau, 25 septembre 2021, Trédrez-Locquémeau. Théâtre – L’adieu au théâtre de Thomas Lasbleiz 2021-09-25 – 2021-09-25 Kerguerwen Café Théodore

Trédrez-Locquémeau Côtes d’Armor dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trédrez-Locquémeau Autres Lieu Trédrez-Locquémeau Adresse Kerguerwen Café Théodore Ville Trédrez-Locquémeau lieuville 48.71289#-3.56311