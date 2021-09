Théâtre – Labiche Malgré lui ou 1848, un jeune homme pressé Douarnenez, 3 octobre 2021, Douarnenez.

Théâtre – Labiche Malgré lui ou 1848, un jeune homme pressé 2021-10-03 – 2021-10-03 Salle des Fêtes Place des Halles

Douarnenez Finistère

Un Vaudeville de Eugène Labiche, Guillaume Collignon et Jean Hervé Appéré.

Un spectacle burlesque pour célébrer le prince du burlesque, le tout avec une musique (essentiellement les airs originaux de ce vaudeville) pour ukulélé et cuivres, ces cuivres qui depuis 1843 se sont dotés de pistons et qui vont incarner pour longtemps le renouveau de la musique populaire avec ses fanfares, harmonies municipales et autres.

Le spectacle :

1848 ! Victimes de l’exode rural et fuyant les troubles qui agitent les rues de Paris, Moustic et Mastoc se réfugient dans un théâtre vidé de ses occupants. Alors que la révolution gronde dehors, ils tentent de survivre en jouant une pièce de l’auteur populaire du moment : Eugène Labiche. Le spectacle mélange allègrement le drame historique (sur fond de révolution) et le vaudeville, le comique et l’émotion, le burlesque débridé et des moments d’émotion délicieux. Les musiques, chants, pantomimes, gags, costumes et le texte (moitié Labiche – moitié Moustic et Mastoc) donnent à cette comédie quasi-historique un feu d’artifice jubilatoire à la mesure du duo comique qui s’est déjà illustré pour le plus grand plaisir du public dans Molière Malgré lui et 1929 (“Coup de coeur Arte”, et nominé “Devos de l’humour” en 2012).

DURÉE : environ 1h20 (sans entracte)

Spectacle tout public

—

Informations pratiques

Tarifs B : 10 € (plein) – 7 € (réduit)

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

tarif réduit : de 6 à 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants , sur présentation d’un justificatif.

Possibilité de régler en chèque culture

