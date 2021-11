Contrisson Contrisson Contrisson, Meuse THÉÂTRE ‘LA MACHINE EST TON SAIGNEUR ET TON MAITRE’ Contrisson Contrisson Catégories d’évènement: Contrisson

THÉÂTRE 'LA MACHINE EST TON SAIGNEUR ET TON MAITRE', par la Cie L'oCCasion (Besançon)

Un projet proposé par Scènes et Territoires en partenariat avec la COPARY, la Commune de Contrisson, l’association Les P’tites mains, le Cabagnol, la Cie Rue de la Casse et Segor Industries. L’HISTOIRE

Le 30 septembre 2014, un jeune ouvrier chinois d’une chaîne de production d’ordinateurs se défenestre depuis son dortoir, dans l’anonymat d’une tentaculaire ville-usine. Il laisse derrière lui une poignée de poèmes vibrants sur sa souffrance, ses conditions de travail et l’atelier, « là où [sa] jeunesse est restée en plan ».

À partir de ce drame et suivant une logique toute personnelle, une femme se lance dans une enquête foutraque, colorée et organique sur le rapport de l’homme au travail vide de sens.

Accompagnée dans les méandres de ses recherches par un complice musicien aussi laconique que clairvoyant, elle empruntera des chemins d’investigation sinueux, jusqu’au soir de Noël 1865 à Chicago, jour de l’inauguration des Union Stock Yards, fameux abattoirs ayant inspiré à Henry Ford son modèle optimisé de travail à la chaîne. EN OUVERTURE à 18h15 : Table ronde et échanges

Réflexions sur les mutations du travail avec des exemples d’implantations locales, avec : Thierry Iung, directeur de Ségor Industries, Jean-Luc Poncin, fondateur de la SCIC Brasserie de Nettancourt , Valentin Monnin, directeur artistique de la Cie Rue de la Casse, installée au Cabagnol,Lucile Chesnais, chargée de production et de développement de la Compagnie L’oCCasion Pass sanitaire obligatoire culture@copary.fr +33 3 29 78 79 92 http://www.copary.fr/ COPARY

