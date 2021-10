La Baume-de-Transit La Baume-de-Transit Drôme, La Baume-de-Transit Théâtre – “La fièvre de Cheval” La Baume-de-Transit La Baume-de-Transit Catégories d’évènement: Drôme

Théâtre – "La fièvre de Cheval" 2021-10-22 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-22 22:00:00 22:00:00

La Baume-de-Transit Drôme La Baume-de-Transit L’œuvre du facteur Cheval reste énigmatique et fascinante. On trouve pléthore d’hypothèses et autres élucubrations idéalisées et esthétiques à propos du Palais Idéal et de son bâtisseur. julien.reynaud.26@outlook.fr +33 7 60 96 36 24 https://www.facebook.com/comitedesfetesbaumedetransit dernière mise à jour : 2021-09-28 par

