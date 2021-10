Théâtre : “Incassable” Pradines, 11 décembre 2021, Pradines.

Incassable est né d’une nécessité de rencontres avec celles et ceux qui se sentent « invisibles », qui se heurtent aux regards aveugles, mais aussi avec ceux qui choisissent de le rester ou de le devenir. Il prend sa source dans les paroles collectées dans le quartier « Terre Rouge » de la ville de Cahors et au plus proche des personnes vivant au coeur de la ruralité.

Incassable donne le ton du spectacle, car ces hommes et ces femmes sont restés debout, fragiles comme des plumes ou des silhouettes de sable qui s’embrassent sous les porches des immeubles. En compagnie de Patrick Behin, photographe-vidéaste, nous les avons écoutés et la transformation poétique s’est opérée dans la fusion de nos deux subjectivités : la leur et la nôtre. C’est un travail de passeur : de passeur de paroles, de passeur d’images, qui a la volonté de restituer la beauté à celles et ceux qui, peut-être, s’en croient dépourvu, comme une forme de résistance active qu’il faut continuer à réécrire. Deux comédiens prendront la parole, ensemble ou séparément dans une construction narrative et théâtrale, associée à l’image de façon à inviter le spectateur à s’émouvoir, à rire et à s’interroger sur notre territoire et au-delà.

Pascale Bessard

