Théâtre : Il faux que je te parle Lamballe-Armor, 18 juin 2021-18 juin 2021, Lamballe-Armor.

Théâtre : Il faux que je te parle 2021-06-18 20:00:00 – 2021-06-18 22:00:00 Café Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel

Lamballe-Armor Côtes d’Armor

Erwan et Djamel sont amis depuis plus de 20 ans. Erwan doit parler à son ami et lui avouer un lourd secret. C’est le début des révélations. Leur amitié est elle à toutes épreuves. Il faux que je te parle une pièce de Viviane Tardivel. Inscription obligatoire.

+33 6 22 62 50 60

