centre socio culturel liberté, le samedi 20 mars à 14:30

Théâtre forum pour tous

———————– Moment de spectacle vivant ludique et d’échange afin de jouer, débattre et déconstruire les clichés, les apprioris et les clés problématiques en utilisant l’outil spécifique du théâtre forum dont la compagnie La Relève pratique depuis 20ans.

entrée libre

Spectacle interactif où c’est ensemble que nous décidons des choses centre socio culturel liberté 57 avenue de la liberte , 94700 Maisons-Alfort

2021-03-20T14:30:00 2021-03-20T17:00:00

