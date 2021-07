Le Pissot Festival Vers Les Arts - St Hilaire Le Pissot, Vendée Théâtre Faits Divers – Human Juke-Box, L’humain au Coeur de la Machine Festival Vers Les Arts – St Hilaire Le Pissot Catégories d’évènement: Le Pissot

Vendée

Théâtre Faits Divers – Human Juke-Box, L’humain au Coeur de la Machine Festival Vers Les Arts – St Hilaire, 3 août 2021-3 août 2021, Le Pissot. Théâtre Faits Divers – Human Juke-Box, L’humain au Coeur de la Machine

Festival Vers Les Arts – St Hilaire, le mardi 3 août à 17:00

Suite à l’apparition d’un virus, notre civilisation s’effondre. De notre passé musical, ne subsiste qu’une étrange machine appelée « Juke-Box ». Ce n’est que grâce à l’assistance du public que les Beatboxers peuvent l’activer. S’ensuit alors une véritable exploration de l’Histoire de la musique, du paléolithique à nos jours ! Human Juke-Box est un spectacle décalé à écouter, à voir et à danser pour tous les amoureux de boîtes à musiques. Beatbox de rue Festival Vers Les Arts – St Hilaire Cour de Baisse, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Le Pissot Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-03T17:00:00 2021-08-03T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Le Pissot, Vendée Étiquettes évènement : Autres Lieu Festival Vers Les Arts - St Hilaire Adresse Cour de Baisse, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Ville Le Pissot lieuville Festival Vers Les Arts - St Hilaire Le Pissot