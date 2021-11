Mauves-sur-Loire Salle culturelle du Vallon Loire-Atlantique, Nantes Théâtre et catch d’impro – Le Petit Théâtre Mauve soutient le Téléthon Salle culturelle du Vallon Mauves-sur-Loire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Théâtre et catch d’impro – Le Petit Théâtre Mauve soutient le Téléthon Salle culturelle du Vallon, 4 décembre 2021, Mauves-sur-Loire. 2021-12-04

Horaire : 18:00

Gratuit : non Prix libre Samedi 4 décembre 2021, faites vous plaisir, c’est pour la bonne cause ! à 18h00 – La peau d’Elisa – de Carole Frechette, interprétée par Karine Dubé, mise en scène par Christophe Hamon.à 20h30 – Catch d’impro ! – Le théâtre d’impro est dans le ring ! Les Psyclos, les Diabolos Nantes et les Lutins Givrés sont prêts à s’affronter.Ces artistes jouent au profit du Téléthon. Toutes les recettes de la soirée (tarif libre) seront reversées à l’association du Téléthon. Salle culturelle du Vallon adresse1} Mauves-sur-Loire 44470 02 40 25 59 38 communication@mauvessurloire.fr https://www.facebook.com/petit.theatre.mauve/

