Castanet-Tolosan Espace Jacques Brel Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Théâtre “Entre amis” Espace Jacques Brel Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Théâtre “Entre amis” Espace Jacques Brel, 16 octobre 2021, Castanet-Tolosan. Théâtre “Entre amis”

Espace Jacques Brel, le samedi 16 octobre à 20:30

Pièce de théatre “Entre amis” par la troupe Ombres et Couleurs samedi 16 octobre à 20h30 Salle Jacques Brel à Castanet. Une création collective de sketches dirigée par Nathalie Reynaud. Tarif : 10€ (réduit 5€ <18 ans, gratuit <12 ans) Au profit de l'association Goma Espérance, une école pour les enfants défavorisés à Goma en République Démocratique du Congo. Renseignements: 0758735261. Passeport vaccinal ou test PCR obligatoire. Tarif : 10€ (réduit 5€ <18 ans, gratuit <12 ans) Pièce de théâtre "Entre amis" de la troupe Ombres et Couleurs Espace Jacques Brel Avenue PIerre Mendès France 31320 CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T20:30:00 2021-10-16T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Espace Jacques Brel Adresse Avenue PIerre Mendès France 31320 CASTANET-TOLOSAN Ville Castanet-Tolosan lieuville Espace Jacques Brel Castanet-Tolosan