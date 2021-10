Reims Reims Marne, Reims Théâtre en langue des signes – Il va où le blanc de la neige quand elle fond ? Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Théâtre en langue des signes – Il va où le blanc de la neige quand elle fond ? Reims, 20 octobre 2021, Reims. Théâtre en langue des signes – Il va où le blanc de la neige quand elle fond ? 2021-10-20 19:00:00 – 2021-10-20 20:00:00 La Comédie 3 Chaussée Bocquaine

Reims Marne Reims Marne Quand on est petit, rien n’est jamais acquis d’avance. Tout doit se construire, se comprendre, s’expliquer. Le monde est une énigme exaltante et les adultes sommés de répondre à des questions qui peuvent s’approfondir sans fin. “Il va où le blanc de la neige quand elle fond ?” porte sur scène cette insatiable curiosité des enfants à travers un trio dynamique d’une fille et deux garçons. Alia et Léo marchent et sont arrêtés net par Arno, qui refuse de les laisser passer. Situation absurde… les trois restent ainsi, au milieu du chemin. Ils se provoquent, se lancent des défis, se chamaillent, se réconcilient. Mais surtout, ils se questionnent… Ce spectacle de Jean-Yves Ruf, présenté en langue des signes française est une véritable invitation à la réflexion. —

La représentation est suivie d'une rencontre avec l'équipe artistique.

