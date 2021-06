Issoire Issoire Issoire, Puy-de-Dôme Théâtre d’ombres Issoire Issoire Catégories d’évènement: Issoire

Théâtre d’ombres Issoire, 23 juin 2021-23 juin 2021, Issoire. Théâtre d’ombres 2021-06-23 10:30:00 10:30:00 – 2021-06-23 12:00:00 12:00:00 Parvis Rraoul Ollier Médiathèque René-Char

À bord de leur roulotte, la troupe familiale de la compagnie des Montreurs d'ombres éveillera l'imaginaire des jeunes spectateurs avec ses histoires en ombres chinoises. Public à partir de 3 ans.

