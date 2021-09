Théâtre d’objets – 4 petits coins de rien du tout Tonneins, 22 septembre 2021, Tonneins.

Théâtre d’objets – 4 petits coins de rien du tout 2021-09-22 10:00:00 – 2021-09-22 10:30:00 La Manoque Cours de Verdun

Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins

Théâtre d’objets par la Compagnie Bachibouzouk.

Mr Machin vit au pays des ronds…Tous les matins, Mr Machin se réveille, saute de son lit, s’étire, ouvre sa fenêtre, regarde par la fenêtre quel temps il va faire aujourd’hui, ouvre sa porte et sort de chez lui… il tourne en rond ! Tous les matins, Mr Machin installe des maisons… rondes, attrape un oeuf tout…rond et assiste à la naissance du petit rond… aujourd’hui c’est un petit rose ! hier c’était un vert et puis le matin avant un jaune et puis… Ce matin là dans le nid, il y avait un carré !

La Compagnie Bachibouzouk a eu un coup de coeur sur l’album Jeunesse “4 Petits coins de rien

du Tout ” de Jérôme Ruillier qui parle de différences avec des formes simples.

Très Jeune Public à partir de 1 an.

Durée : 30min

Tarif B.

© Bachibouzouk

+33 5 53 84 50 88

