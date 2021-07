Campagne Campagne Campagne, Dordogne Théâtre : Discours de la Servitude Volontaire – Cie Oghma / Les Meneurs de Bal Campagne Campagne Catégories d’évènement: Campagne

Théâtre : Discours de la Servitude Volontaire – Cie Oghma / Les Meneurs de Bal Campagne, 29 juillet 2021

Œuvre majeure d'un des grands esprits du Périgord qui y analyse avec audace et de façon terriblement juste les risques du pouvoir absolu. Eclairé à la bougie, cette réflexion essentielle se propose comme un dialogue immersif entre sept artistes, texte déclamé et musiques du temps de La Boëtie pour un moment qui résonnera aujourd'hui. Spectacle présenté par la Compagnie Oghma / Les Meneurs de Bal, dans le cadre de l'Oghmac 2021. +33 5 53 51 89 25

