Wassy Wassy Haute-Marne, Wassy Théâtre : Dîner de famille Wassy Wassy Catégories d’évènement: Haute-Marne

Wassy

Théâtre : Dîner de famille Wassy, 22 janvier 2022, Wassy. Théâtre : Dîner de famille Théâtre La Forgerie 23 Place Marie Stuart Wassy

2022-01-22 20:30:00 – 2022-01-22 Théâtre La Forgerie 23 Place Marie Stuart

Wassy Haute-Marne Wassy La Famille. Quel autre sujet est plus fédérateur que celui-ci ? Ce diner va-t-il partir en vrille ? De Pascal Rocher et Joseph Gallet. A 20h30. +33 3 25 07 31 66 La Famille. Quel autre sujet est plus fédérateur que celui-ci ? Ce diner va-t-il partir en vrille ? Théâtre La Forgerie 23 Place Marie Stuart Wassy

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Wassy Autres Lieu Wassy Adresse Théâtre La Forgerie 23 Place Marie Stuart Ville Wassy lieuville Théâtre La Forgerie 23 Place Marie Stuart Wassy