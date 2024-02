« Les P’tits Lulus jouent Gainsbourg » par la Cie Les P’tits Lulus Cave à Bernard Nogent, vendredi 26 avril 2024.

« Les P’tits Lulus jouent Gainsbourg » par la Cie Les P’tits Lulus Ce trio de musiciens sillonne tout l’hexagone en rendant un vibrant hommage à Mosieur Serge Gainsbourg Vendredi 26 avril, 20h00 Cave à Bernard Entrée libre

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Département, la médiathèque de Nogent présente ce concert.

Cela fait quinze ans que ce groupe existe maintenant.

Ce trio de musiciens sillonne tout l’hexagone en rendant un vibrant hommage à l’un des génies de la chanson française du vingtième siècle : Monsieur Serge GAINSBOURG !

L’avantage musical de nos trois compères, c’est qu’ils se plaisent à réarranger à leur mouture (pour notre ultime bonheur !) le répertoire du grand Serge, tout en restant fidèles à son immense talent, et sans pour autant, offusquer son âme…

Dans leur version électro-acoustique, Poet dit AliasPoet (guitare/chant), Fanfi (guitare/chant) et Tian (basse/chant) vont vous faire voyager dans l’esprit subtil, ironique et provocateur de cet artiste inoubliable…

Alors quand vous écouterez Les P’tits Lulus, détendez-vous, fermez les yeux et laissez Monsieur GAINSBOURG venir vous murmurer à votre chaste oreille…

« Il est terrible…cet air-là !!! »

Tout public – 80 min

Cave à Bernard 52800 NOGENT Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 31 63 89 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@villedenogent52.com »}]

Concert Serge Gainsbourg

@Les P’tits Lulus