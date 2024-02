GRATIFERIA LA FETE DU GRATUIT ET DU PRINTEMPS ! Bourbonne-les-Bains, samedi 27 avril 2024.

GRATIFERIA LA FETE DU GRATUIT ET DU PRINTEMPS ! Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tout public

Venez célébrer la générosité et l’échange lors de notre Gratiferia ! Le principe est simple apportez ce que vous n’utilisez plus et repartez avec ce qui vous fait envie, sans échange d’argent. Profitez-en pour troquer vos plants et graines et accueillir le printemps avec joie !

Au programme Animations artistiques, musicales, ateliers faits maison, activités sportives, découvertes culturelles avec nos associations locales.

Rendez-vous à l’office du tourisme les 27 et 28 avril. Venez nombreux, l’entrée est libre et le sourire est de rigueur ! N’hésitez pas à partager cette belle initiative avec vos amis et voisins ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Rue des Bains

Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est bourbonnelesbains@attractivite52.fr

L’événement GRATIFERIA LA FETE DU GRATUIT ET DU PRINTEMPS ! Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2024-02-12 par Antenne de Bourbonne-les-Bains