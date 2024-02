Ça cartonne – Cie Triple Bidouille LONGEAU-PERCEY – Salle des Fêtes Longeau-Percey, samedi 27 avril 2024.

Ça cartonne – Cie Triple Bidouille Découvrez Lucien… et suivez-le sur la route de la magie et de la poésie Samedi 27 avril, 11h00 LONGEAU-PERCEY – Salle des Fêtes Entrée libre

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Département, la médiathèque de Longeau présente ce spectacle de théâtre d’objets.

Découvrez Lucien… et suivez-le sur la route de la magie et de la poésie.

Lucien a voyagé dans le monde entier, jusqu’au jour où il atterrit et décide de construire sa propre maison.

Mais attention, pas n’importe laquelle : une maison en carton !

Bricoleur du dimanche, aussi adroit que son pied gauche. La tâche risque d’être plus complexe que prévue, surtout si les cartons n’en font qu’à leur tête !

De 18 mois à 5 ans – 45 min

LONGEAU-PERCEY – Salle des Fêtes Rue de Lorraine, 52250 LONGEAU-PERCEY. Longeau-Percey 52250 Longeau Haute-Marne Grand Est

théâtre enfants

