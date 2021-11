Saint-Lô Saint-Lô Manche, Saint-Lô Théâtre de Saint-Lô > “Initiales, une histoire sans paroles” Cie Répète un peu pour voir Saint-Lô Saint-Lô Catégories d’évènement: Manche

Saint-Lô Manche Saint-Lô Dans le cadre de la saison 2021/2022 “Transmission en roue libre”, rendez-vous au théâtre de la ville de Saint-Lô, le 30 novembre prochain, pour le spectacle “Initiales, une histoire sans paroles” avec la compagnie “Répète un peu pour voir”. Initiales, c’est d’abord une rencontre, ou plutôt de multiples rencontres, entre huit personnes. Huit artistes qui, presque par hasard, croisent leurs univers personnels, nourris pour les uns de chant lyrique, de blues ou de chanson, pour les autres de danse contemporaine, de théâtre physique, de cirque. Face au collectif qui soutient ou contraint, uniformise ou révèle, quelle résistance ou quelle acceptation mettre en oeuvre, pour trouver les autres sans se perdre ? Les chanteurs dansent, les danseurs chantent : une texture épurée et fragile qui s’appellerait peut-être la « danse a cappella »… Une multiplicité d’univers musicaux se déploie, entre compositions et transcriptions de tous horizons, croisant

musique contemporaine, hip hop, traditionnel brésilien, berceuse, électro… ! Les liens qui se tissent sur scène, petit à petit, se propagent et cherchent le public. Certains sont déjà complices, d'autres peut-être accepteront l'invitation à laisser émerger un son, un geste… si le c(h)oeur vous en dit !

+33 2 33 57 11 49 https://www.saint-lo.fr/decouvrir-bouger/culture/theatre/152-renseignements-pratiques



