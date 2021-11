Monein Monein Monein, Pyrénées-Atlantiques Théâtre de rue : Blanche Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Monein Pyrénées-Atlantiques Par la Cie Hecho en Casa

Blanche est née un matin d’hiver, la lumière qui pénètre par les persiennes de la chambre, ce 24 décembre 1922, lui donnera son prénom. Après un long temps, sa mère prendra son bébé enfin dans ses bras en se faisant la promesse de ne

pas trop l’aimer… son cœur en peine a laissé l’amour s’envoler… A la porte, le petit garçon qui sera son grand frère a lui aussi des larmes dans les yeux. Aujourd’hui elle est… là ! Et vous aussi. Et c’est bien. Elle souhaite partager sa recette de vie. Par la Cie Hecho en Casa

