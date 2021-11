Théâtre : Conte d’amour à Saint Agil Couëtron-au-Perche, 4 décembre 2021, Couëtron-au-Perche.

Théâtre : Conte d’amour à Saint Agil Couëtron-au-Perche

2021-12-04 19:00:00 19:00:00 – 2021-12-04 20:00:00 20:00:00

Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

12 EUR 12 Théâtre : Conte d’amour à Saint Agil. Une infinie tristesse s’était emparée d’elle. Comme elle était la risée des enfants et des gens, elle vivait recluse dans sa petite maison et ne sortait plus. Ses journées se répétaient, inlassablement. Rien ne semblait plus lui faire plaisir. Elle attendait seulement que la nuit vienne et que la vie finisse enfin. Un jour, un garçon timide vint sonner à sa porte. On ne sait pas pourquoi. Il vint puis revint puis revint encore. Compagnie : Rosa M / Mise en scène : Thomas Gaubiac / Avec : Catherine Depont et Thomas Lonchampt. A partir de 10 ans.

Il était une fois une grosse dame qui vivait seule et ne sentait pas bon…

+33 2 54 89 81 52

