Théâtre Clin d’oeil -DE BACCHUS A CUPIDON Saint-Jean-de-Braye, 10 décembre 2021, Saint-Jean-de-Braye.

Théâtre Clin d’oeil -DE BACCHUS A CUPIDON 2021-12-10 – 2021-12-12

Saint-Jean-de-Braye Loiret Saint-Jean-de-Braye

C’est un type qui entre dans un bar…

Oui, mais pas n’importe quel bar : celui des habitués, la deuxième maison des incontournables piliers, où l’ambiance est aux copains d’abord ! On y dilue ses peines de coeur dans le raisin fermenté, en se consolant dans les bras de Fernande…

C’est un peu le bar de La porte des Lilas, le seul film dans lequel a joué Georges Brassens.

Mais voilà, ce soir, un inconnu est entré. Qui est-il ? D’où vient-il ? Que fuit-il, celui-là ?

Et parce qu’il est là, les langues se dénouent, parfois jusqu’à l’intime… la nouveauté bouscule et on se surprend à se dévoiler, le tout, à travers les textes de Brassens : l’amour vache, les satanés potes, les petites étroitesses et petites victoires sur les rudesses de l’existence, l’irrésistible camarde…

Et plus chacun se dévoi

DE BACCHUS A CUPIDON

accueilclindoeil@gmail.com +33 2 38 31 93 23 http://www.clindoeiltheatre.com/

C’est un type qui entre dans un bar…

Oui, mais pas n’importe quel bar : celui des habitués, la deuxième maison des incontournables piliers, où l’ambiance est aux copains d’abord ! On y dilue ses peines de coeur dans le raisin fermenté, en se consolant dans les bras de Fernande…

C’est un peu le bar de La porte des Lilas, le seul film dans lequel a joué Georges Brassens.

Mais voilà, ce soir, un inconnu est entré. Qui est-il ? D’où vient-il ? Que fuit-il, celui-là ?

Et parce qu’il est là, les langues se dénouent, parfois jusqu’à l’intime… la nouveauté bouscule et on se surprend à se dévoiler, le tout, à travers les textes de Brassens : l’amour vache, les satanés potes, les petites étroitesses et petites victoires sur les rudesses de l’existence, l’irrésistible camarde…

Et plus chacun se dévoi

Cie Clin d’œil

dernière mise à jour : 2021-09-27 par