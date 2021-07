Théatre : Bovary Le Havre, 7 octobre 2021, Le Havre.

Théatre : Bovary 2021-10-07 19:30:00 19:30:00 – 2021-10-07

Le Havre Seine-Maritime Le Havre Seine-Maritime

Cie Barbès 35 / Cendre Chassanne / d’après le romain de Gustave Flaubert / co-mise en scène Pauline Gillet Chassanne.

Bovary, les films sont plus harmonieux que la vie

C’est Truffaut qui aurait dû faire le film

De l’adolescence d’Emma Bovary à sa quête de l’amour absolu, Cendre Chassanne plonge à cœur perdu dans les pages de Gustave Flaubert. Pour son exploration de ce roman hors norme, elle emmène le public dans un dialogue imaginaire et très direct avec Emma, sa fille Berthe, Flaubert, et même François Truffaut qui aurait, selon l’autrice et interprète, réalisé une inoubliable adaptation de Madame Bovary.

C’est donc à une lecture toute personnelle que nous sommes invités, qui convoque autant nos souvenirs de l’œuvre que les écho qui résonnent aujourd’hui encore de cette écriture inédite sur le couple, la quête éperdue du bonheur et l’émancipation. Avec humour et une bonne dose d’impertinence, la compagnie Barbès 35 entremêle habilement littérature, vidéo et musique pour donner à cette Bovary une modernité éclatante.

A partir de 13 ans.

Durée : 1h10

Tarif : 18€

+33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/saison/2122/bovary

