Théâtre au Musée : Jean de La Fontaine de Sacha Guitry Saint-Quentin

2021-12-03 20:30:00 – 2021-12-03 22:30:00

Saint-Quentin Aisne 10 10 Dans le cadre du 400ème anniversaire de la naissance de Jean de la Fontaine , la troupe de théâtre du Grim’Loup jouera la pièce « Jean de La Fontaine » de Sacha Guitry au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer à Saint-Quentin, le vendredi 3 décembre à 20h30.

