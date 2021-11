Théâtre « Accrochez-vous » à Morée Morée, 11 décembre 2021, Morée.

Théâtre « Accrochez-vous » à Morée Morée

2021-12-11 20:30:00 – 2021-12-11

Morée Loir-et-Cher Morée

Théâtre « Accrochez-vous » à Morée. Cette année une pièce en 3 actes de Vivien LHERAUX. La pièce : « Un homme profite de l’absence de son épouse pour ramener chez lui une femme qu’il veut séduire. C’est alors que débarquent des personnages hauts en couleur : un collègue qui n’est pas le bienvenu, une maman qui n’a pas la langue dans sa poche, une mamie bigote qui est à côté de la plaque. Rien ne va plus : les catastrophes s’accumulent rapidement et on assiste à des mensonges, des quiproquos, des hallucinations, des délires. Une comédie désopilante, complètement déjantée ! »

La musique municipale de Lunay présente son nouveau spectacle théâtral.

Théâtre « Accrochez-vous » à Morée. Cette année une pièce en 3 actes de Vivien LHERAUX. La pièce : « Un homme profite de l’absence de son épouse pour ramener chez lui une femme qu’il veut séduire. C’est alors que débarquent des personnages hauts en couleur : un collègue qui n’est pas le bienvenu, une maman qui n’a pas la langue dans sa poche, une mamie bigote qui est à côté de la plaque. Rien ne va plus : les catastrophes s’accumulent rapidement et on assiste à des mensonges, des quiproquos, des hallucinations, des délires. Une comédie désopilante, complètement déjantée ! »

Morée

dernière mise à jour : 2021-11-19 par