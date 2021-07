Théàtre à la Maison Cornec Saint-Rivoal, 6 août 2021-6 août 2021, Saint-Rivoal.

Théàtre à la Maison Cornec 2021-08-06 – 2021-08-06

Saint-Rivoal Finistère

Vente immobilière à la Maison Cornec, acte 2.

Après le succès de leur prestation déjantée et hilarante de l’été 2019, les pires agents immobiliers de l’ouest reviennent avec encore plus de projets grandioses et scandaleux pour la transformation fashion de la Maison Cornec et la valorisation dans le vent du patrimoine breton!

Vendredi 6 août à 20h30

Tarifs : prix libre

Informations : 02 98 68 87 76 / http://www.ecomusee-monts-arree.fr/

