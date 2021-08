Anduze Anduze Anduze, Gard Théâtre à la cour de la Maison Bellot Anduze Anduze Catégories d’évènement: Anduze

Gard

Théâtre à la cour de la Maison Bellot 2021-08-18

Anduze Gard Une mémoire échouée sur la carte des saisons… un petit tour de promenade en paroles, en récits, en musique. Une géographie légère et mélancolique à partager. Le conteur emmène son auditoire sur ses chemins buissonniers, quelques cailloux à semer au passage… Souple et léger, plein d’humour et de tendresse, de sensibilité et de folie, CCCP construit avec le public une communauté éphémère, unie par la magie de l’instant. *Infos pratiques – Mercredi 18 août – A partir de 18h, à la cour de la Maison Bellot, Anduze – Gratuit – Tout public à partir de 6 ans – Durée 1h Accueil Droits libres dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Anduze