Le Molotov, le mercredi 22 septembre à 21:00

► The Underground Youth est un groupe berlinois né à Manchester et dirigé par Craig Dyer qui a sorti le 12 mars 2021 son dixième album, « The Falling », via Fuzz Club Records. Le nouvel album voit Craig et le groupe échanger leur mélancolie post-punk acerbe contre un son plus raffiné et dépouillé, qui entre plutôt dans le monde romantique et sombre du folk-noir. S’écartant nettement de l’intensité primitive souvent entendue sur les œuvres précédentes du groupe, « The Falling » présente un paysage musical plus doux et plus cinématographique, façonné par des guitares acoustiques, un piano, un accordéon et une forte présence d’arrangements de violon et de cordes. Ce ne sont pas seulement les instruments et les atmosphères qui ont subi une transformation sur ce disque, c’est aussi le travail le plus sincère et introspectif de Craig à ce jour. « Sur le plan des paroles, cet album me montre au plus honnête et autobiographique. J’enveloppe toujours la réalité de ce que j’écrit avec quelque chose de fictif, mais l’honnêteté et la romance qui brillent tout au long du disque sont plus sincères qu’elles ne l’ont été dans mon précédent travail. L’idée était de dépouiller le groupe pour laisser un espace de respiration lyrique », réfléchit Craig sur l’album. Initialement, le plan était de se rendre en studio dès la fin de leur tournée US de 2020 – la tournée a été annulée à mi-chemin en raison de l’épidémie de Covid-19, et s’en sont suivis plusieurs mois d’isolement dans leurs appartements berlinois – l’album est aussi en très grande partie un produit du monde pénible et inconnu dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui. A cause de la pandémie, «The Falling» a été enregistré entre Craig et le guitariste/producteur Leo Kaage, dans son appartement transformé en studio (le groupe est aussi formé de l’artiste Olya Dyer, épouse de Craig, et Max James, qui jouait auparavant dans le groupe live de Johnny Marr) : « L’album me permet de revenir à mon approche d’écriture de nos premiers disques, en écrivant les démos comme des pistes acoustiques dépouillées, à la maison. Ce qui a commencé comme un ensemble de chansons romantiques et profondément personnelles, a également pris en compte les frustrations autour, et les ressentis face à la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvé.e.s. Né du chagrin causé par la façon dont la pandémie mondiale a changé l’industrie dans laquelle nous prospérions, cet album fonctionne également comme une lettre d’amour au passé. »

