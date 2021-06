Albi Albi Albi, Tarn The Stochelo Rosenberg trio ; Django AllStars 5tet – Festival Jazz Ô Palais Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

The Stochelo Rosenberg trio ; Django AllStars 5tet – Festival Jazz Ô Palais Albi, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Albi. The Stochelo Rosenberg trio ; Django AllStars 5tet – Festival Jazz Ô Palais 2021-09-03 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-03 00:00:00 00:00:00 Place du Palais 2 place du palais

Albi Tarn EUR 35 45 C’est une programmation d’exception qui nous est proposée pour cette première édition Du Festival Jazz Ô Palais, avec trois soirées aux thématiques très différentes, mais toujours au rythme du jazz! jazzopalaisalbi@gmail.com +33 6 42 49 43 90 https://jazzopalaisalbi.fr/ C’est une programmation d’exception qui nous est proposée pour cette première édition Du Festival Jazz Ô Palais, avec trois soirées aux thématiques très différentes, mais toujours au rythme du jazz!

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Albi Adresse Place du Palais 2 place du palais Ville Albi lieuville 43.92686#2.14598