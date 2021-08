Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes The social dilemma / Derrière nos écrans de fumée – Documentaire Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

The social dilemma / Derrière nos écrans de fumée – Documentaire Cosmopolis, 6 octobre 2021, Nantes. 2021-10-06

Horaire : 18:00 19:30

Gratuit : oui Documentaire de Jeff Orlowski, Larissa Rhodes, 2020Durée : 94 minutes Quand le journaliste demande à Tim Kendall, ancien responsable de la monétisation de Facebook et ex-directeur de Pinterest, ce qui l’inquiète le plus dans le développement exponentiel des réseaux sociaux, il soupire et réfléchit un bref instant avant de répondre : « À très court terme ? La guerre civile ». Le ton est donné : Derrière nos écrans de fumée met en garde contre les dérives de ces algorithmes qui cherchent, avec chaque jour un peu plus d’efficacité, à nous maintenir « engagés » sur Facebook, YouTube, Instagram ou Twitter. Polarisation des débats, bulles de filtres qui nous mettent uniquement en relation avec des gens qui pensent comme nous, addiction, prime à la désinformation, dépression, le documentaire balaye largement les problèmes causés, plus ou moins directement, par « l’algorithmisation » croissante de nos vies. Cosmopolis 18 Rue Scribe Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 Rue Scribe Ville Nantes lieuville Cosmopolis Nantes