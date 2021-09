The Royal Sixties L’Odyssée, 30 septembre 2021, Orvault.

The Royal Sixties

L’Odyssée, le jeudi 30 septembre à 20:30

Dans les années 60, le Royaume-Uni est à l’avant-garde de nombreuses (r)évolutions artistiques et sociétales. Entre 1962 et 1964, quatre groupes de jeunes, âgés de moins de 25 ans, partent à l’assaut des Bastilles d’un vieux monde. Ces quatre groupes demeurent aujourd’hui parmi les plus grands de l’histoire des musiques populaires : les Beatles, les Rolling Stones, les Who, et les Kinks. Ils vont composer l’essentiel de la bande-son de ces années 60 aussi délirantes que tourmentées, auxquelles nous devons aujourd’hui tant de libérations… et de dangers. Dans ces années d’effervescence créative, beaucoup d’autres groupes ont laissé une empreinte indélébile. Mais ces Fab Four-là ont produit une œuvre foisonnante, indémodable, inoxydable qui, après avoir déferlé sur le monde, continue toujours d’inspirer les musiques du présent, et sans doute pour longtemps. Le groupe Rewind, grand spécialiste de reprises de standards du rock, a puisé avec délectation dans ce vaste répertoire des pépites universelles et quelques joyaux moins connus pour restituer, le temps d’un concert, la folie du Swinging London, l’exaltation de la British Invasion et l’énergie des Sixties. Leonard, jeune Londonien passionné de musique, nous accompagne dans ce fabuleux voyage à rebours du temps, au fil de séquences vidéo qui contextualisent chaque chanson dans le roman photo d’une jeunesse iconoclaste et visionnaire. Le 30 septembre et le 1er octobre Groupe Rewind : David Terrier (chant, basse, guitare), Anthony Bazin (chant, guitare, basse), Benoît David (claviers, guitare, chœurs), Christopher Bézier (batterie, percussions, guitare, chœurs) Musiciens invités : Charly Delille (batterie, percussions, chœurs), Philippe Pradeau (saxophone, chant), Éric Mussotte (trompette), Benjamin Lebert (trombone), Isaline Boutet (violon), Helène Checco (violon), Oriane Pocard (alto), Soazig Bonneau (violoncelle) Régie son : Anthony Deneufve Régie lumière : Karl Archambeau Réalisation vidéo : Quentin Rousseau

de 2 à 20 euros

Le groupe Rewind, grand spécialiste de reprises de standards du rock a puisé dans le vaste répertoire des Beatles, des Rolling Stones, des Who et des Kinks pour restituer l’énergie des Sixties.

L’Odyssée Bois Cesbron Orvault Bourg Sud Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T20:30:00 2021-09-30T23:30:00