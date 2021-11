Marseille Le Molotov Bouches-du-Rhône, Marseille THE RIPPLERS + KAALMA Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

THE RIPPLERS + KAALMA Concert caritatif en faveur des patients épileptiques Formé de musiciens venant pour l’essentiel du milieu de la recherche en Neurosciences, Les Ripplers jouent des compositions originales mêlant rock, folk et influences classiques anglo-saxones. Certaines chansons tirent leur parole de l’adaptation de poèmes de Byron ou O Wilde. Les recettes du concert iront à une association pour promouvoir l’accompagnement et les aides aux personnes atteintes d’Epilepsie.

6,80€ en pré-vente

♫Concert caritatif en faveur des patients épileptiques♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-11-28T20:00:00 2021-11-28T23:30:00

